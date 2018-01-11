Экономика

News.ruNews.ruИндекс МосБиржи установил новый исторический максимум

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум, превысив 2950 пунктов. По данным торгов, показатель увеличился на 0,9%, до 2957,1 пункта. В то же время индекс РТС прибавил 1,08% и достиг отметки в 1471,31 пункта.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Биржевые индексы РФ и США находятся на исторических максимумах

Московский Комсомолец20:44

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости02:21

Индекс РТС обновил многолетний максимум, индекс Мосбиржи - исторический

ПРАЙМ11:55
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Известия 07:41
Происшествия

СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия 19:06
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД

Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Валерий Блюменкранц решился на ДНК-экспертизу на отцовство

Bimru.ru 10:35
Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM 01:56
Общество

Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»

Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Экономика

Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Политика

Украина потребовала вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.
Дождь вчера в 08:58
Общество

В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Интерфакс 02:02
Гаджеты

Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

В конце прошлого месяца Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало обновленный патент от Apple, описывающий смартфон, дисплей которого обернут вокруг корпуса.
MobiDevices вчера в 03:10
Экономика

Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям

Средства выделяются АО "ДОМ.РФ" в качестве возмещения затрат и недополученных доходов при реализации программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
Российская газета 09:57
Армия и оружие

США начали строить военные базы у нефтяных месторождений в Сирии

Военное дело 03:47
Общество

Москва и Пекин согласовали дату запуска «Силы Сибири»

BFM.ru 18:56
Армия и оружие

Россия поставит Сербии комплексы «Панцирь-С» в ближайшие месяцы

ТАСС 19:38
Общество

Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь

Василиса Володина дала советы всем знакам зодиака на ноябрь Астролог Василиса Володина опубликовала бесплатный мини-гороскоп на ноябрь с главными советами для Овнов, Львов, Тельцов и остальных знаков зодиака.
Экспресс газета 14:12
Политика

Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске

Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
РИА ОмскИнформ 05:35
Армия и оружие

Британский МИД выступил в защиту «Белых касок»

Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон встретился с лидером неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые каски", Раедом Салехом, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает МИД Великобритании.
Интерфакс 19:04
Политика

Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Политика

Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
Известия 20:28
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 14:50
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости 12:40
Футбол

Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 19:48
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Политика

Путин назначил посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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