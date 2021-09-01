Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
После распада у Си-эль были огромные перспективы для сольной карьеры, в том числе она обрела известность в США, но из-за расхожести видения и несогласованности действий ее национального и международного агентств все застопорилось.
США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют необходимые условия, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как заявил руководитель министерства обороны Польши Мариуш Блащак в ходе торжественного мероприятия в честь 82-й годовщины начала Второй мировой войны, поляки в этой войне сражались «за всё человечество, за лучший мир и за свободную Европу», передает Военное обозрение.