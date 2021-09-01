Пресс-секретарь Белого дома Псаки: решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США

США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены, но настаивают, что возможность для этого должна оставаться для тех стран, которые выполняют необходимые условия, сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.