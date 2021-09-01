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Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года.
ТАСС
Двумя днями ранее индекс Мосбиржи вырос на 0,35% на открытии торгов, тогда как индекс РТС стал выше на 0,48%.
Аргументы и Факты
Российская валюта опустилась ниже 73 рублей за доллар.
ПРАЙМ
В то же время индекс Мосбиржи рос на 0,59%, до 3942,11 пункта.
ТАСС

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