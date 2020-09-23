Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского - совладельца ТРЦ "Зимняя вишня".
Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Исследование по анализу структуры нового коронавируса, который привел к двум крупным всплескам инфекции в этом американском городе, показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм, заявили исследователи из методистской больницы Хьюстона.