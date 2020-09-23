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Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,1% - до 2916,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 1195,77 пункта.В источнике
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ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,23% и 1,1%

ТАССвчера в 13:06
ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет на корпоративных историях

ПРАЙМвчера в 14:21
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Финмаркетвчера в 11:58
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Генпрокуратура направляет в суд дело совладельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского - совладельца ТРЦ "Зимняя вишня".
Генпрокуратура направляет в суд дело совладельца «Зимней вишни»
ТАСС02:26

Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ruвчера в 08:58
1,4K

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Rusturkey.comвчера в 01:24
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса

Исследование по анализу структуры нового коронавируса, который привел к двум крупным всплескам инфекции в этом американском городе, показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм, заявили исследователи из методистской больницы Хьюстона.
Российская газета00:34
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