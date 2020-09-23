Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,1% - до 2916,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 1195,77 пункта.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,23% и 1,1%

ТАССвчера в 13:06
ПРАЙМ

Рынок акций РФ уверенно растет на корпоративных историях

ПРАЙМвчера в 14:21
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Финмаркетвчера в 11:58
SIA.ru

«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 23 сентября в коридоре 1180-1205 пунктов

SIA.ruвчера в 06:09

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
REGNUM20:48
361

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
337

Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»

Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Инфо24вчера в 03:59
2,3K

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
8

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомостивчера в 07:29
108

Хамзат Чимаев отреагировал на оскорбление Исраэля Адесаньи

Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».
FightTime.ruвчера в 15:51
2