Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
Пресс-служба берлинской университетской клиники «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара, поскольку его состояние значительно улучшилось, и дальнейшая госпитализация не требуется.
Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Хамзат Чимаев обратился к действующему чемпиону UFC в среднем весе, Исраэлю Адесанье, который в недавнем интервью пренебрежительно отозвался о победах чеченского бойца в организации, назвав его «крысиной губой».