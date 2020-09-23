"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — говорится в сообщении посольства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции, которая, по его словам, может стать хуже первой.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Первоначально премьера картины о Черной вдове должна была выйти 1 мая 2020 года, но неблагоприятная обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, вынудила студию перенести выход ленты на 6 ноября.
"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии", — сказал Вэньбинь, давая свой комментария по поводу инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая 23 сентября состоялась в Минске.
Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.