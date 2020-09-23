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Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,1% - до 2916,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 1195,77 пункта.В источнике
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ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,23% и 1,1%

ТАССвчера в 13:06
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Финмаркетвчера в 11:58
ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет на корпоративных историях

ПРАЙМвчера в 14:21
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Россия пригрозила зеркальным ответом на высылку дипломатов из Болгарии

"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — говорится в сообщении посольства.
РЕН ТВ18:06
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБКвчера в 01:12
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Disney перенесла премьеру фильма «Черная вдова» на 2021 год

Первоначально премьера картины о Черной вдове должна была выйти 1 мая 2020 года, но неблагоприятная обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, вынудила студию перенести выход ленты на 6 ноября.
Экономика сегодня03:35
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МИД Китая: Пекин уважает выбор народа Белоруссии

Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии", — сказал Вэньбинь, давая свой комментария по поводу инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, которая 23 сентября состоялась в Минске.
REGNUM04:05
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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