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Финмаркет
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,1% - до 2916,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 1195,77 пункта.В источнике
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ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,23% и 1,1%

ТАССвчера в 13:06
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Финмаркетвчера в 11:58
ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет на корпоративных историях

ПРАЙМвчера в 14:21
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана02:31
23

В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казань22 сентября в 04:46
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Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
1K

В РФПИ назвали розничную цену препарата от коронавируса «Авифавир»

В свою очередь «Авифавир» в мае получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Известия05:49
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Microsoft выкупила игровую компанию ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПотоквчера в 17:06
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 14:06
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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