Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.