Экономика
ФинмаркетИндекс МосБиржи вырос на 3,4%, индекс РТС поднялся на 5,3%
Нефть делала попытки отскока от многолетних минимумов; цена Brent смогла на $2,1 превысить уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ во вторник. Индекс МосБиржи вырос на 3,43% и составил 2573,41 пункта. Индекс РТС подскочил на 5326% - до 1066,01 пункта.
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Происшествия
В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом
Почти 60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Челябинской области за минувшие сутки, из них 44 – это пациенты и врачи горбольницы №1 города Златоуст, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Политика
Депутаты предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов направили в кабмин законопроект, который запрещает блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся «официальными информационными сервисами» в период режима повышенной готовности или ЧС.
BFM.ru 02:51
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999, за прошлые сутки оно возросло на 5642 человека.
РБК 03:05
Общество
Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции
Центральный Банк России (ЦБ) с февраля по начало апреля 2020 года зафиксировал более 2,2 тысячи поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии, а несколько крупных банков сообщили о росте числа мошенничеств против своих клиентов, сообщает РБК.
Российская газета 00:55
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией.
WomanHit.ru вчера в 11:23
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Экономика
ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Экономика
Власти Саратова снизят ЕНВД для части предпринимателей
Сегодня, 20 апреля, члены комиссии Саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам поддержали снижение ставки единого налогу на вмененный доход (ЕНВД) для части предпринимателей.
FreeNews-Volga 20 апреля в 04:19
Кино
Японские аниматоры создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
В Японии создали первый 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Life.ru 02:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
Спасатели нашли живыми двоих мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на зимнике на севере Иркутской области.
ТАСС 02:24
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Футбол
«Открытие Арена» может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом
Стадион "Открытие Арена", на котором свои домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) проводит московский "Спартак", может быть передана врачам для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 02:52
Экономика
ЦБ обвинил НВКбанк в выводе активов
22 апреля 2020 года Центробанк РФ сообщил, что во время обследования АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк, лицензия отозвана 24 января 2020 года) обнаружил признаки вывода активов путём кредитования компаний с сомнительной платёжеспособностью или заведомо не обладающих способностью исполнить обязательства.
Саминвестор 03:01
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
Общество
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 10:41