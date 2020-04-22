Нефть делала попытки отскока от многолетних минимумов; цена Brent смогла на $2,1 превысить уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ во вторник. Индекс МосБиржи вырос на 3,43% и составил 2573,41 пункта. Индекс РТС подскочил на 5326% - до 1066,01 пункта.

Индекс МосБиржи вырос на 3,4%, индекс РТС поднялся на 5,3%

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