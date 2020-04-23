Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $20 за баррель); индекс МосБиржи отыграл потери предыдущих дней и поднялся к уровню недельной давности во главе с нефтяными бумагами.

Рынок акций РФ вырос в среду благодаря отскоку нефти после обвала

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