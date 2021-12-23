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Индекс Мосбиржи 23 декабря упал до 3704,6 пункта

Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3704,6 пункта (минус 1,12 процента), индекс РТС — до 1587,87 пункта (минус 0,88 процента), свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru
Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами роста стали «Алроса» (плюс 0,44 процента, 114,03 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 0,38 процента, 1268,1 рубля) и «Норникель» (плюс 0,31 процента, 21 902 рубля).
Lenta.ru
Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 3,12 процента, 1657 рублей), «Яндекса» (минус 1,72 процента, 4411,2 рубля) и «Газпрома» (минус 1,34 процента, 340,91 рубля).
Lenta.ru
По итогам дневной сессии торгов номинированный в долларах российский биржевой индекс упал на 0,88% — до 1587,87 пункта.
ИА Красная Весна

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Индекс РТС упал после двух дней роста подряд
ИА Красная Весна13:16
Индекс Мосбиржи 23 декабря упал до 3704,6 пункта
Lenta.ru11:38
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