На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

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