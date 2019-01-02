Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций закрылся падением индексов

ТАССвчера в 12:30

Индекс Мосбиржи на закрытии снизился на 3,36%, РТС — на 4,38%

Коммерсантъвчера в 12:59

Индекс Мосбиржи упал на 4% при открытии торгов

РБКвчера в 03:07

Индекс мосбиржи на открытии торгов упал на 4%, РТС – на 6%

Эхо Москвывчера в 06:04

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолецвчера в 03:23

Индекс Мосбиржи упал на 4%. Евро достиг 87 рублей, доллар приближается к 81

Новая газетавчера в 03:21

Рынок российских акций упал вслед за нефтью и мировыми индексами

Профильвчера в 12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:34, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Общество

В США начнут доставлять алкоголь на дом

В среду, 25 марта, стало известно о том, что политики отдельных штатов США приняли законодательные поправки, согласно которым отныне рестораны и бары могут доставлять жителям городов алкогольную продукцию на дом, пишет РИА Новости.
Невские Новости 22:01
Общество

Китай отменит карантин в провинции Хубэй 25 марта

Власти КНР снимут ограничения на перемещения на въезд и выезд из провинции Хубэй 25 марта.
Инфорос 03:24
Наука

В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Российский Вестник 13:44
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 15:15
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Общество

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru 16:30
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру 06:50
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 02:28
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Технологии

Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России

Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Live24 01:36
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

РИА Новости 09:06
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Футбол

«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте

«Бавария» ведет переговоры с голкипером Мануэлем Нойером.
Спорт-Экспресс 22:02
Энергетика

В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Комсомольская правда вчера в 16:50
Общество

ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 21:39
Футбол

Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет

Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное