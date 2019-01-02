Экономика
Московский КомсомолецИндекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.
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Политика
В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США
Власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в генконсульстве России в Нью-Йорке.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
Общество
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
Здоровье
Стало известно о смертельно опасном лекарстве от коронавируса
Мужчина умер, а его супруга находится в критическом состоянии. Врачи назвали лекарство хлорохин смертельно опасным при лечении коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО
Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Экономика
В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%
В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.