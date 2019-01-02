На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Политика В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США Власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Экономика В России может подорожать импортный алкоголь В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.

Энергетика Цена нефти Brent выросла более чем на 3% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Общество В Московской области приостановили ночные развлечения «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.

Авто Минпромторг расширит программу льготного автокредитования Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».

Футбол Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.

Общество В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.