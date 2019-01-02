Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИндекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.
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Российский рынок акций закрылся падением индексов

ТАСС23 марта в 12:30

Индекс Мосбиржи на закрытии снизился на 3,36%, РТС — на 4,38%

Коммерсантъ23 марта в 12:59

Индекс Мосбиржи упал на 4% при открытии торгов

РБК23 марта в 03:07

Индекс мосбиржи на открытии торгов упал на 4%, РТС – на 6%

Эхо Москвы23 марта в 06:04

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолец23 марта в 03:23

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру23 марта в 03:16

Рынок российских акций упал вслед за нефтью и мировыми индексами

Профиль23 марта в 12:33
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Политика

В консульстве России не исключили закрытия воздушного пространства США

Власти Соединённых Штатов могут закрыть воздушное пространство в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в генконсульстве России в Нью-Йорке.
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru вчера в 09:11
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС вчера в 16:37
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Здоровье

Стало известно о смертельно опасном лекарстве от коронавируса

Мужчина умер, а его супруга находится в критическом состоянии. Врачи назвали лекарство хлорохин смертельно опасным при лечении коронавируса.
Neva.Today вчера в 22:47
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

В регионе подтверждены первые два случая заражения.
Авторадио вчера в 00:41
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. К 6:00 она росла до $28,01 (3,6%).
Коммерсантъ 23 марта в 23:55
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 23 марта в 15:15
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Экономика

В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%

В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 12:48
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском вчера в 15:41
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости вчера в 20:23
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings вчера в 15:40
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
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