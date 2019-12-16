Финансы

Газета.RuГазета.RuИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.49 мск повышался на 0,4% до 3010 пунктов.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфакс11:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ09:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Газета.Ru09:00

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru09:07

Индекс «МосБиржи» превысил 3010 пунктов, обновив исторический максимум

Финмаркет08:54

Британский фондовый индекс FTSE 100 закрылся ростом на 2,2%, обновив локальные максимумы

ПРАЙМ13:12

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБК12:31
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«Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений при пожаре

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Футбол

Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче 16-го тура Серии А с «Удинезе» (3:1). На 80-й минуте поле покинул форвард и капитан «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
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Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
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Музыка

Обновленная версия клипа «Last Christmas»

Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
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МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
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Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

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Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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«Бавария» предложила Тухелю контракт

Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.
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Музыка

Умер один из пионеров электронной музыки и автор хита Popcorn

В Нью-Йорке умер германо-американский композитор и один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли. Об этом сообщает издание Billboard.
Lenta.ru 02:50
Экономика

Росстат сообщил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

В свою очередь Минэкономразвития видит риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленного производства.
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Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
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Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

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Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

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Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
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Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

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«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов

Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Газета.Ru 13:42
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
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Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

Как сообщает ToDay News Ufa, самый популярный автомобиль на российских дорогах – это переднеприводный седан с механиков и бензиновым мотором 1-2 литра.
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Турция отправила в Ливию военных и технику

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