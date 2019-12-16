Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи. В ходе торгов он достигал значения в 3010,4 пункта. К 16:50 индекс опустился до 3 006,79 пункта.
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