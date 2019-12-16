Финансы
КоммерсантъИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи. В ходе торгов он достигал значения в 3010,4 пункта. К 16:50 индекс опустился до 3 006,79 пункта.
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Фондовый пузырь лопнет уже в следующем году, разорив миллионы «физиков»
Свободная Прессавчера в 02:07
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Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
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Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»
Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
Происшествия
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Наука
Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Политика
Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Футбол
Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян
В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Экономика
Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 880,8 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она выросла на 10,9%.
Биатлон
Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Гаджеты
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Происшествия
В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик
По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Экономика
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Общество
Италия начнет выдавать шенгенские визы россиянам на пять лет
Россиянам позволят получить пятилетнюю шенгенскую визу в рамках новых правил, которые вступят в действие с 2020 года.
Наука
У варанов нашли уникальную систему дыхания
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой увезли в больницу после скандала с мамой
Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали Дана Борисова, ее единственная дочь Полина Аксенова и отец 12-летней девочки - бизнесмен Максим Аксенов.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.