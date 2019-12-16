Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3010 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи. В ходе торгов он достигал значения в 3010,4 пункта. К 16:50 индекс опустился до 3 006,79 пункта.
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Итоги дня: Индекс МосБиржи бил рекорды, рубль крепчал

Finam.Ru12:26

Фондовый пузырь лопнет уже в следующем году, разорив миллионы «физиков»

Свободная Прессавчера в 02:07

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфакс11:31

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБК12:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ09:01

Индекс МосБиржи прибавил 0,3%, индекс РТС вырос на процент

Финмаркет11:15

Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте

Росбалт02:23
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Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости 14:34
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
REGNUM вчера в 19:54
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК 22:58
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости 21:54
Хоккей

«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»

Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
Чемпионат 17:35
Происшествия

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ведомости 16:31
Здоровье

Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Выяснилось, что повторное кипячение воды не такое безобидное действие, как казалось ранее.
Ferra вчера в 04:23
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Наука

Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Газета.Ru 21:00
Политика

Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.
Интерфакс 17:18
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета 22:53
Футбол

Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Евро-футбол.ру 15:43
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК 18:30
Авто

Opel возобновила продажи в России

Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Давыдов.Индекс 11:02
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
РИА Новости 19:20
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru 12:34
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 вчера в 06:01
Экономика

Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 880,8 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она выросла на 10,9%.
Интерфакс 08:10
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru 06:08
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости 22:25
Гаджеты

Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции

В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Astera 15:28
Происшествия

В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик

По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Кубань 24 06:30
Экономика

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Известия 14:59
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Комсомольская правда 14:07
Общество

Италия начнет выдавать шенгенские визы россиянам на пять лет

Россиянам позволят получить пятилетнюю шенгенскую визу в рамках новых правил, которые вступят в действие с 2020 года.
NewInform 11:52
Наука

У варанов нашли уникальную систему дыхания

Индикатор 07:20
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой увезли в больницу после скандала с мамой

Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали Дана Борисова, ее единственная дочь Полина Аксенова и отец 12-летней девочки - бизнесмен Максим Аксенов.
Комсомольская правда 08:28
Шоу-бизнес

Алсу показала стройные ноги в мини

Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
WomanHit.ru 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
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