Финансы
Rambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
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Гаджеты
Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows
Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Футбол
Тиль признался, что всё ещё привыкает к России
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Футбол
Стали известны пары плей-офф Лиги Европы
Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске. Ранее были определены пары плей-офф Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Политика
На Украине опубликовали текст законопроекта о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Политика
Законопроект о Brexit внесут в парламент Великобритании 20 декабря
Законопроект о Brexit планируется внести в парламент Великобритании 20 декабря.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Культура
Сотрудница ТНТ заявила о цензуре на телеканале
Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс возмутилась цензурой на российском телевидении.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Экономика
Акции Boeing падают из-за прекращения производства 737 Max
Акции компании Boeing падают после сообщения о прекращении производства лайнера 737 Max, 16 декабря передает агентство Reuters.
Культура
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи "новогодних огоньков" для телевидения, передает сайт kp.ru со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.