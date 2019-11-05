Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Его значение превысило отметку 2950 пунктов и на данный момент составляет 2957 пунктов, сообщает сайт Московской биржи. Одновременно с этим эксперты считают, что положительная динамика роста сохранится.

Политика Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Финансы Курс доллара упал после выходных Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 ноября.

Спорт Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.

Политика Россия обеспечит условия работы для всех журналистов, заявил Лавров Россия продолжит обеспечивать беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности для всех без исключения журналистов, будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Автоспорт Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.

Происшествия Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.

Политика Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Общество Правительство определило перечень угроз Рунету Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России Интернета и сети связи общего пользования.

Общество Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололёде .

Общество РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, который ранее предложил кабмин.

Гаджеты Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики Redmi Note 8 – очень популярная модель в своей ценовой категории, но другие производители не прочь выпустить свои аналоги этого смартфона, чтобы отщипнуть кусочек спроса.

Происшествия Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.

Экономика «Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30% Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.