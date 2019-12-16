Финансы
Rambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Гаджеты
Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции
Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
Общество
Роскомнадзор включил «Яндекс.Дзен» в свой реестр
Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Происшествия
Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом
По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Политика
В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» адресовали руководству клуба матерный баннер
Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Политика
Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах
На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Энергетика
Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году
Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Общество
Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью
Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Финансы
ЦБ установил курс валют на 17 декабря
Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 17 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
Происшествия
Установлена причина смерти основателя «Белых касок»
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Технологии
Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд
Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Игры
В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI
На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
Авто
KIA зарегистрировала новый фирменный логотип
Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Музыка
Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.