Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфакс11:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ09:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Газета.Ru09:00

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru09:07

Индекс «МосБиржи» превысил 3010 пунктов, обновив исторический максимум

Финмаркет08:54

Британский фондовый индекс FTSE 100 закрылся ростом на 2,2%, обновив локальные максимумы

ПРАЙМ13:12

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБК12:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

Актуальные Новости вчера в 12:03
Футбол

Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Евро-футбол.ру 11:36
Гаджеты

Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции

Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
3DNews 14:33
Общество

Роскомнадзор включил «Яндекс.Дзен» в свой реестр

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru.
РБК 13:51
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Происшествия

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
Интерфакс 13:55
Политика

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 12:24
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» адресовали руководству клуба матерный баннер

Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».
Евро-футбол.ру вчера в 07:58
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости 15:31
Политика

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
РИА Новости 11:49
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Политика

Порошенко внес $800 000 в залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах

На Украине активисты собрали сумму более 800 тысяч долларов на залог за генерала Дмитрия Марченко, который проходит фигурантом по делу о закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил.
Российская газета 15:48
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

REGNUM вчера в 19:54
Энергетика

Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году

Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Известия 11:43
Общество

Противников мусоросжигательного завода задержали под Казанью

Полицейские задержали около 10 активистов под Казанью, где строят мусоросжигательный завод.
Инфо24 03:45
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС вчера в 05:32
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Финансы

ЦБ установил курс валют на 17 декабря

Российский Центробанк обнародовал официальный курс валют на 17 декабря, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора.
Телеканал 360° 06:43
Происшествия

Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Lenta.ru 09:50
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 14:51
Технологии

Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд

Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
ПРАЙМ 09:47
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук

РБК 12:57
Энергетика

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
REGNUM вчера в 09:39
Происшествия

Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Газета.Ru 12:57
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Игры

В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI

На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
3DNews 08:40
Авто

KIA зарегистрировала новый фирменный логотип

Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Inc-news.ru вчера в 23:30
Музыка

Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве

Sputnik Азербайджан 12:25
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное