Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
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