Финансы
Rambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме
Интерфаксвчера в 11:31
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Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Фигурное катание
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Общество
Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью
Космос
Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину
Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Футбол
В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 18-19 февраля, а также 25 и 26 февраля.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Музыка
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Наука
Грипп и простуда мешают друг другу заражать людей
Специалисты подчеркивают: вирусы гриппа и простуды имеют немало общих черт.
Общество
Украинцы массово скупают жилье на главном курорте России
Граждане Украины все чаще приобретают недвижимость в Сочи, став основным покупателем среди международных сделок по покупке местных квартир.
Происшествия
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Армия и оружие
Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Политика
Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — считает Горбачев (цитата по ТАСС).