Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
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Индекс «МосБиржи» превысил 3010 пунктов, обновив исторический максимум

Финмаркет08:54

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Интерфакс11:31

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ09:01

Аналитик: Индекс МосБиржи попытается обновить максимумы

Росбалт01:10

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Газета.Ru09:00

Российские биржевые индексы обновили рекорды. Что будет дальше?

РБК12:31

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru09:07
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:40, Ашберн
Здоровье

Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
REGNUM 13 декабря в 09:38
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Футбол

Джикия отреагировал на конфликт Запашного и фанатов «Спартака»

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал конфликт руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного и болельщиков "красно-белых".
РИА Новости 13:09
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Газета.Ru 03:15
Происшествия

Стрельба в московском метро попала на видео

Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес

Алсу показала стройные ноги в мини

Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
WomanHit.ru 10:02
Политика

Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова

Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Украина.ру 13:15
Здоровье

Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт

Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Известия 08:20
Футбол

Экс-тренер «Анжи» Врба возглавил «Лудогорец»

Последним местом работы Врбы была пльзеньская «Виктория». В махачкалинском «Анжи» чешский специалист работал в 2016 году.
Чемпионат 12:50
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Общество

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК 09:58
Происшествия

В Ленобласти из дома многодетной семьи вывели детей и выносят оружие

REGNUM 13:35
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Motor 07:11
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Политика

СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину

«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Известия 13:01
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Космос

Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
МР7.ру 13:05
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году

Завод «Севмаш» передаст стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и еще три атомные подводные лодки в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
Известия 10:01
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Происшествия

Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Газета.Ru 12:57
Музыка

Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Пятый канал 13 декабря в 21:07
Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
REGNUM 14 декабря в 03:55
Общество

Власти Москвы назвали регионы для вывоза столичного мусора

Согласно опубликованному проекту документа, за десять лет из Москвы вывезут порядка 60 миллионов тонн отходов в Калужскую, Московскую и Владимирскую области.
Российская газета 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
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