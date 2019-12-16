Экономика
Rambler News ServiceИндекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув значения в 3010,4 пункта, свидетельствуют биржевые данные.
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Здоровье
Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Футбол
Джикия отреагировал на конфликт Запашного и фанатов «Спартака»
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал конфликт руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного и болельщиков "красно-белых".
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
Стрельба в московском метро попала на видео
Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Политика
Суд на Украине постановил закрыть дело против Ефремова
Печерский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против экс-главы фракции «Партии регионов» в Раде Александра Ефремова, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования за резонансные законы от 16 января 2014 года.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Футбол
Экс-тренер «Анжи» Врба возглавил «Лудогорец»
Последним местом работы Врбы была пльзеньская «Виктория». В махачкалинском «Анжи» чешский специалист работал в 2016 году.
Общество
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Политика
СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину
«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Космос
Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году
Завод «Севмаш» передаст стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и еще три атомные подводные лодки в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Космос
В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы
Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
Общество
Власти Москвы назвали регионы для вывоза столичного мусора
Согласно опубликованному проекту документа, за десять лет из Москвы вывезут порядка 60 миллионов тонн отходов в Калужскую, Московскую и Владимирскую области.