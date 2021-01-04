Индекс Московской биржи во время торгов 4 января превысил отметку в 3330 пунктов и, таким образом, обновил исторический максимум. Как передаёт ТАСС, в ходе торгов индекс вырос на 1,33%, достигнув на пике 3332,79 пункта. При этом индекс РТС увеличился на 3,41%%, до 1434,71 пункта.

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