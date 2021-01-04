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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов

Индекс Московской биржи во время торгов 4 января превысил отметку в 3330 пунктов и, таким образом, обновил исторический максимум. Как передаёт ТАСС, в ходе торгов индекс вырос на 1,33%, достигнув на пике 3332,79 пункта. При этом индекс РТС увеличился на 3,41%%, до 1434,71 пункта.В источнике
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Российский рынок акций завершил первые торги года историческим максимумом

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Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов выросли в пределах 2,7%

ТАССвчера в 11:30
Finam.Ru

Российский рынок начал первый торговый день 2021 года на новом историческом максимуме

Finam.Ruвчера в 02:24
ПРАЙМ

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ПРАЙМвчера в 12:57
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в ходе торгов

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Финмаркет

Рынок акций РФ начал год с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Финмаркетвчера в 12:01
Интерфакс

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 3320 пунктов

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Пользователи во время полуфинала МЧМ-2021 создали в твиттере аккаунт «Клюшка Аскарова»
Bookmaker-ratings.ru20:10