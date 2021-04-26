Московские индивидуальные предприниматели сэкономят на аренде 810 млн рублей в 2021 году

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год.