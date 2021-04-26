«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — заявили в ведомстве.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса была запущена в Москве в 2013 году, сохранилась в период пандемии и в качестве дополнительной меры поддержки была продлена на 2021 год.
По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского, высказанного в эфире «Пятого канала», если Украина и Россия вступят в военный конфликт, он будет носить другой, непривычный характер и будет вестись в другом пространстве.