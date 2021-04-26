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Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС умеренно повышаются в начале первых торгов недели на противоречивом внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
ПРАЙМ
Росбалт
Вести.Ru
ИА Красная Весна

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