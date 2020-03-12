Финансы
Московский КомсомолецИндекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов
На торгах в четверг продолжается падение акций российских предприятий. Так индекс Московской биржи опустился ниже 2350 пунктов.
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Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
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Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
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АПЛ соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
«В свете сегодняшнего заявления „Арсенала“, подтверждающего, что главный тренер команды Микель Артета заражен COVID-19, Премьер-лига проведет экстренное заседание клуба завтра утром», - цитирует Reuters заявление лиги.
Политика
Совфед одобрил поправки в Конституцию РФ
Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.
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Опубликовано видео с подлодкой США в Арктике
ВМС США опубликовали видео, на котором видно, как атомная субмарина Toledo пробила лед и поднялась на поверхность в Арктике.
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Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.