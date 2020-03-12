Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИндекс РТС рухнул более чем на 10%

Долларовый индекс РТС рухнул более чем на десять процентов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Индекс РТС упал до 975 пунктов и пробил психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. К 13:56 по московскому времени индекс обрушился на 10,19 процента до 975,52 пункта.
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