Финансы
Аргументы и ФактыИндекс РТС рухнул более чем на 10%
Долларовый индекс РТС рухнул более чем на десять процентов, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Индекс РТС упал до 975 пунктов и пробил психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года. К 13:56 по московскому времени индекс обрушился на 10,19 процента до 975,52 пункта.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Комментарии
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Шоу-бизнес
Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 8,44% — до $32,77 за баррель.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Общество
В России продажи туров за рубеж упали на 60%
В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Здоровье
Медики назвали защищающие от вирусов продукты
Испанские медики назвали продукты, которые могут защитить от развития в организме человека различных вирусных инфекций.
Шоу-бизнес
Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына
Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоится
Встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» не состоится.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело из‑за аутинга
В Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аутинга — публичного разглашения информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека без его согласия.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.