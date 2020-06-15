Финансы

ТАССТАССИндекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов

На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта. При этом в минимуме на 10:00 мск индекс Мосбиржи достигал 2670,41 пункта, впервые с 22 мая текущего года опустившись ниже уровня в 2700 пункта.
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