Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта. При этом в минимуме на 10:00 мск индекс Мосбиржи достигал 2670,41 пункта, впервые с 22 мая текущего года опустившись ниже уровня в 2700 пункта.
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Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Здоровье
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Британские ученые отметили, что если бы препарат был доступен в Великобритании с начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.
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Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
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В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
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Warner Bros. анонсировала DC FanDome — 24-часовой фестиваль, на котором состоится показ будущих проектов во вселенной DC, среди которых будут игры, комиксы, сериалы и фильмы.
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США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
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Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
Российская газета 04:05
Здоровье
В Коми определили лучшего невролога
Лауреатом в номинации «Лучший невролог» стал врач Анатолий Лузин.
ИА БНК вчера в 08:19
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Политика
Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Российская газета 10:27
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
Sport24.ru вчера в 10:30
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Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Происшествия
Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Наука
В Саудовской Аравии испытали подводный лазерный Wi-Fi
Ученые из Саудовской Аравии предлагают решить эту проблему при помощи системы, которая получила название Aqua-Fi.
Planet Today 05:01
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Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР
Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене, рассказал его адвокат Иван Павлов.
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