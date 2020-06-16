Финансы
ТАССИндекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта. При этом в минимуме на 10:00 мск индекс Мосбиржи достигал 2670,41 пункта, впервые с 22 мая текущего года опустившись ниже уровня в 2700 пункта.
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Происшествия
«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым
На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru 04:09
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Кино
Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов
На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
ИА Красная Весна 10:32
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Общество
Онищенко заявил о вреде длинных новогодних каникул для россиян
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ИА «Ура.ру» 16 июня заявил о вреде длительных новогодних каникул для здоровья россиян и экономики страны.
Известия 19:20
Экономика
Эксперт рассказал, когда банк может забрать ваш вклад себе
Последствием расторжения договора является направление банком клиенту уведомления о необходимости получить остаток денежных средств.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Экономика
Пауэлл: Кризис в Европе скажется на восстановлении экономики в США
Во время своего выступления на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США, Джером Пауэлл отметил, что слабая экономика в Европе также повлияет и на Соединенные Штаты.
Политическая Экспертиза 16:36
Общество
Транспортные и школьные карты выведут из-под запрета на пополнение наличными
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, который должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков.
Mockva.ru 18:00
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
Пушилин добавил, что огневые точки противника, который будет стрелять по территории ДНР, по-прежнему уничтожаются.
ИА Новороссия 16:17
Кино
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах 15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» — современной адаптации шедевра Агаты Кристи «Десять негритят».
О чем говорит Смоленск вчера в 04:23
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
РИА Новости вчера в 13:33
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Футбол
Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году
Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru 19:40
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Здоровье
Врач рассказал, как вода поможет бросить курить
Мойка78 19:38
Политика
Вице-президент США оценил опасность второй волны пандемии в стране
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что низкий процент выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США (по ее словам 6% от всех тестов) говорит об отсутствии угрозы второй волны пандемии коронавируса.
REGNUM 20:39
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 14 июня в 15:31
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Происшествия
Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге
7 новостей вчера в 13:42
Общество
Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере
Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
Армия и оружие
В России планируют создание новой боевой экипировки на смену «Ратнику»
Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на смену "Ратнику" может быть сформировано к декабрю, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") Альберт Баков.
РИА Новости 20:16
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43