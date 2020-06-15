Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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