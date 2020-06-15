Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Задержана бабушка, избившая внучку в лифте
Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
Происшествия
Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов
Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
РИА Новости 01:51
Общество
В Тюмени перенесли парад Победы
РБК Тюмень 01:04
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
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«Ангара» отправится на космодром Восточный по Северному морскому пути
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Большая Азия 13 июня в 12:39
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Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:07
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
Газета.Ru 02:33
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Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Экономика
В банках обсуждают перевод зарплат через СБП
В банках обсуждают перевод зарплат через СБП Банк России совместно с представителями банковского сообщества обсуждает возможность выплат зарплат через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
Наука
На Ямале найдена древнейшая упряжь для обучения ездовых оленей
Большинство найденных объектов оказались частями собачьей упряжи, но некоторые из них, L-образные детали из оленьего рога, по мнению авторов, использовались для управления ездовыми оленями.
Газета Культура 02:53
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Способы нормализации пульса перечислил врач-кардиолог Мехман Мамедов. Волгоград, 16 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 22:06
Энергетика
Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве
Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.
Интерфакс вчера в 13:46
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 14 июня в 06:27
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Политика
Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России
Принятые из-за пандемии коронавируса меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России продлены по 15 сентября.
ФАН вчера в 09:16
Энергетика
Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд
Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Политика
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости вчера в 05:32
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Армия и оружие
Провокация или случайность: разговор о блокировке российского патруля американцами
Произошедший инцидент с бронеавтомобилем армии США, пытавшемся перегородить дорогу российскому патрулю в Сирии, о котором 11 июня писало "Военное обозрение", явно задел российских читателей СМИ и пользователей интернета.
Военное обозрение 02:01
Шоу-бизнес
Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
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