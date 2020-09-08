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Rambler News Service
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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РБК

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля

РБК08:42
Коммерсантъ

Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы

Коммерсантъ08:31
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, индекс РТС - ниже 1200 пунктов

ПРАЙМ08:06
REGNUM

Индекс Мосбиржи впервые с июля опустился ниже 2900 пунктов

REGNUM08:29
Интерфакс

Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Интерфакс08:06
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Rambler News Service07:57
ТАСС

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года

ТАСС07:44

Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Страницы Воронежской культуры05:56
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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