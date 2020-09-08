Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.