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Rambler News Service
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Интерфакс

Рынок акций РФ ускорил падение из-за обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 12:21
РБК

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля

РБКвчера в 08:42
Rambler News Service

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с конца июля

Rambler News Serviceвчера в 07:57
REGNUM

Индекс Мосбиржи впервые с июля опустился ниже 2900 пунктов

REGNUMвчера в 08:29
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, индекс РТС - ниже 1200 пунктов

ПРАЙМвчера в 08:06
Коммерсантъ

Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы

Коммерсантъвчера в 08:31
ТАСС

Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля 2020 года

ТАССвчера в 07:44

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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США заявили, что ищут в нападениях на своих военных в Сирии умысел России

Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 16:44
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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