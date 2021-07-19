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Экономика

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3700 пунктов впервые с 27 мая

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,04%, до 3693,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1562,97 пункта.
ПРАЙМ
Индекс РТС снизился на 2,73% - до 1559,4 пункта.
Финмаркет
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обваливается на 6,92%, до 68,5 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Дополнительное давление на акции «Сургутнефтегаза» оказало закрытие реестра под дивиденды, которое состоится 20 июля.
Expert.ru

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Эксперты не ждут падения индекса Мосбиржи дальше 2600 пунктов

ТАСС20:24

Акции российских компаний подешевели вслед за нефтью

ПРАЙМвчера в 13:56

Обвал цен на нефть и негативный внешний фон не оставили шансов российскому рынку

Finam.Ruвчера в 14:00

Российский рынок акций падает в понедельник по основным индексам на негативном внешнем фоне

РИА Новостивчера в 09:40

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного за 4 месяца падения из-за массового бегства от риска

Финмаркетвчера в 12:14

Российский рынок акций падает, индекс МосБиржи опустился ниже 3700 пунктов

Росбалтвчера в 10:11

Рынок акций РФ открылся снижением индексов 1-1,3%

Интерфаксвчера в 03:26
Интересное

Обнаруженную в Ленобласти подземную «частную тюрьму» начали закапывать

В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российская газетавчера в 09:59

Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил экспериментальный полет

Осенью прошлого года стало известно об отправке на орбиту экспериментального многоразового корабля, а 16 июля 2021 года Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий объявила, что провела испытательный полет многоразового суборбитального летательного аппарата в рамках разработки многоразовой космической транспортной системы.
N+1вчера в 13:51

Свердловский губернатор поручил привести в порядок парки Екатеринбурга

По итогам обхода губернатор дал поручения — привести объекты в порядок и уделить особое внимание замене тополей, пух которых летом доставляет неудобства, а иногда и серьёзные проблемы, горожанам, сообщает областной департамент информполитики.
REGNUMвчера в 04:05