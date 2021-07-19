В заброшенном коттеджном поселке на территории Агалатовского поселения Всеволожского района Ленобласти закапывают "частную тюрьму", расположенную в бункере одного из домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Осенью прошлого года стало известно об отправке на орбиту экспериментального многоразового корабля, а 16 июля 2021 года Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий объявила, что провела испытательный полет многоразового суборбитального летательного аппарата в рамках разработки многоразовой космической транспортной системы.
По итогам обхода губернатор дал поручения — привести объекты в порядок и уделить особое внимание замене тополей, пух которых летом доставляет неудобства, а иногда и серьёзные проблемы, горожанам, сообщает областной департамент информполитики.