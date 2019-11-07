Финансы
РБКИндекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов. Рост индекса продолжается третий день подряд.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Армия и оружие
Атомные подлодки устроили дуэль на торпедах
Подводные лодки Северного флота России "Нижний Новгород" и "Псков" провели тренировку в Баренцевом море.
Вести.Ru 07:03
Общество
Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья
В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей.
Life.ru 07:32
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21
Спорт
Колобков заявил об отсутствии изменений в переданной WADA базе данных
23 сентября эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая была ранее им передана для изучения.
Известия 03:48
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество
Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Общество
Минобрнауки изменит распределение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения бюджетных мест в вузах.
VSE42.RU вчера в 23:52
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Хоккей
Хоккейная сборная России сыграет в первом матче Кубка Карьяла
В четверг, 7 ноября, сборная России по хоккею сыграет свой первый матч на Кубке Карьяла.
Невские Новости 00:37
Происшествия
ВС отменил приговор экс-замглавы УФСИН по делу об убийстве
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему заместителю начальника УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве полковника Николая Чернова.
Право.ру вчера в 09:10
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Политика
Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Экономика
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии производства «Оргхим» в Малайзии.
КП - Нижний Новгород 06:46
Футбол
Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем»
Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.
Бомбардир.ру 02:32
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».
Блокнот.ру 02:05
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42