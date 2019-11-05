Экономика

RT на русскомRT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАССвчера в 02:23

Эксперты выясняют причины эйфории на российском рынке акций

Московский Комсомолецвчера в 20:44

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русскомвчера в 03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъвчера в 02:46

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ruвчера в 02:17

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомостивчера в 02:21

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБКвчера в 03:54
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Общество

Погрузка последних белух из «китовой тюрьмы» началась в Приморье

Первую партию из двух косаток и шести белух из «китовой тюрьмы» выпустили 27 июня.
Большая Азия вчера в 09:00
Общество

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Футбол

Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву

Газета.Ru вчера в 12:44
Энергетика

Цена нефти превысила $63 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Происшествия

Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины

Zab.RU вчера в 23:27
Здоровье

Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа

На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец вчера в 06:25
Спорт

Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
News.ru 04 ноября в 14:30
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Здоровье

Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма вчера в 21:30
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.
РБК вчера в 23:00
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Теннис

Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP

В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU вчера в 08:55
Экономика

«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесли в Перу из-за протестов в Чили

Финальный матч Кубка Либертадорес между бразильским «Фламенго» и аргентинским «Ривер Плейт» состоится в столице Перу Лиме 23 ноября.
Известия вчера в 23:11
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Политика

Посольство в США отреагировало на антироссийские публикации

ИА «Ореанда-Новости»Посольство РФ в США ответило на очередные антироссийские публикации, появившиеся в популярных североамериканских изданиях.
Ореанда-Новости вчера в 23:55
Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru 04 ноября в 14:15
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Происшествия

Первого зама главы Новотроицка задержали при получении взятки

Вчера, 5 ноября, сотрудники ФСБ и МВД России задержали с поличным первого зама главы администрации Новотроицка.
Телеканал UTV вчера в 23:31
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Игры

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Общество

В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами

Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.
Эхо Москвы 00:00
Армия и оружие

«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Сын Маргариты Тереховой рассказал о состоянии матери

Сын Маргариты Александр рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
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