Экономика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум

Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

RT на русском03:01

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

Ведомости02:21

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК03:54

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru02:37
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Футбол

Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
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Общество

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
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Капитан «Зенита» назвал причины поражения от «Лейпцига»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович высказался после домашнего поражения от «Лейпцига» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости 15:51
Авто

Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT

Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
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СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

СК РФ опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Инфорос 05:04
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Известия 12:24
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Финансы

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Футбол

Сарри: жду, что «Локомотив» сыграет с «Ювентусом» открыто и агрессивно

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о тактике «Локомотива» в матче с его командой в 4-м туре групповом этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:06
Гаджеты

Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera 07:40
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Футбол

Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
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«Терминатор» стал лидером американского проката

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Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели 14:31
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Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье»

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия

Суд арестовал водителя, сбившего женщину с коляской под Пионерским

Новый Калининград.Ru 14:49
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Общество

«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Коммерсантъ 08:14
Футбол

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Политика

Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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Как работают Яндекс.Новости?
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