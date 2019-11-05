Экономика
МедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум
Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Политика
Пушков высмеял претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал подсчитанную «Нафтогазом» сумму в $22 млрд, которую компания собирается взыскать с «Газпрома».
Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
Здоровье
О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики
Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Культура
Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»
Президент РФ Владимир Путин передал приветственное послание гостям и участникам выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Общество
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Общество
Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира
Маркетолог с даром художника: как Бернар Арно создал состояние в $100 млрд В марте, когда Forbes публиковал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд.
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.
Армия и оружие
Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Футбол
Стадион «Краснодара» стал самой посещаемой ареной РПЛ
Арена футбольного клуба «Краснодар» стала самой заполняемой в РПЛ по итогам первой половины сезона.
Политика
Путин поручил разработать единые словари и литературные нормы
Именно с решающей роли языка начал своё выступление Владимир Путин.
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
Игры
Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков?
Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
Общество
В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой
Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
Общество
Севастополь и Симферополь признали неблагоприятными для жизни
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Интернет
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц
Статистика позволяет отслеживать такие данные, как охват (количество человек, увидевших пост), география друзей и их действия (классы, комментарии, просмотры, переходы на страницу и репосты).
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Туринский "Ювентус" прилетел в Москву на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.