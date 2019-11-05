Экономика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум

Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

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