Экономика
МедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум
Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
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Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Газета.Ru 11:29
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32
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Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний
Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Происшествия
Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой
53 пострадавших работают в центральном офисе ООО «Лента», еще двое — сотрудник пищеблока и его родственник.
Lenta.ru 07:56
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Из Сербии вывезены российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С»
После завершения российско-сербских учений «Славянский щит-2019» с территории Сербии в Россию возвращены зенитно-ракетные системы С-400 и ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С», сообщает 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 10:41
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Хоккей
Роман Ротенберг: «НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду»
Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги.
Sport.ru 10:59
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Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 07:51
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество
Минфин предложил ввести налоговый вычет за фитнес-услуги
Коммерсантъ 00:02
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Спорт
ВАДА обвинило 47 россиян в антидопинговых нарушениях
В международные федерации были направлены доказательства с 47 случаями нарушений со стороны россиян.
Metaratings 12:07
Политика
Пушков оценил призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:37
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Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru 11:35
Общество
На Украине выставили караул в гитлеровской форме у памятника красноармейцам
Накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в курортном поселке Ворзель в Киевской области в караул поставили молодых людей в форме германского вермахта.
URA.Ru 10:15
Хоккей
Молодежная сборная России стартовала с победы в Суперсерии
Горобзор.ру 00:02