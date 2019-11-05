Экономика
RT на русскомИндекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Ранее сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже рубль растёт к доллару и евро. В мае индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, тем самым обновив исторический максимум.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие
США сочли угрозой для себя борьбу России против террористов
Россия и Китай создают «угрозу» американским устоям, а также используют антитеррористические программы для подрыва роли США, утверждают в Вашингтоне.
Взгляд.ру 15:55
Общество
Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов.
Комсомольская правда 02:48
Политика
Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости вчера в 16:22
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира.
Газета.Ru 15:39
Футбол
Самая важная игра: «Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" в среду проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".
РИА Новости 16:20
Общество
СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и MasterCard
По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard.
РБК 17:43
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
Независимый публицист 15:44
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Происшествия
Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Lenta.ru 03:36
Политика
Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.
Газета.Ru 17:17
Футбол
«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 15:01
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК 16:37
Наука
Динамика протеинов раскрывает суперпрочность паутины паука
Паутинный шелк, используемый пауками для охоты, перемещения и конструирования укрытий, производится с помощью протеинов, формирующих фиброидные соединения.
Машины и Механизмы вчера в 15:37
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Политика
Путин назначил нового посла в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина послом в Великобритании.
Rambler News Service 08:33
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Авто
В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
Еще есть акция EcoGas, предполагающая скидку до 115 тыс. рублей на биотопливные Лады, а также продлили программы LADA Finance, LADA Leasing и LADA в такси.
Tvoe-avto.com вчера в 13:27
Общество
В России запретят продавать смартфоны без российского ПО
Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Экономика
Песков: Новое повышение ставки НДС не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "Каких-либо обсуждений на счет дальнейшего повышения ставки в настоящий момент нет, нет также каких-то планов на этот счет".
Российская газета 07:43
Технологии
Создателей самовоспитательного приложения обвинили в плагиате Gris
The Fabulous app (@GetTheFabulous) ripped off GRIS and is reminder to all devs to be mindful of big companies and brands stealing creative work from smaller studios. pic.twitter.com/scg20wt4Vj — Devolver Digital (@devolverdigital) November 5, 2019 Неизвестно, будут ли создатели Gris предпринимать какие-то правовые шаги в отношении авторов модного приложения.
Игромания.ру 15:51
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Автоновости дня 05:16
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews 08:39