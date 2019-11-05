Экономика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьИндекс Мосбиржи побил исторический максимум

Что касается индекса РТС, то по состоянию на 10:36 по московскому времени, он вырос на 1,02% - до 1 470,05 пункта. В прошлый раз индекс Мосбиржи побил рекорд 30 октября, когда он составил 2900 пунктов.
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Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум

ТАСС02:23

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Коммерсантъ02:46

Индекс Мосбиржи достиг новой рекордной отметки

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Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум

News.ru02:17

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК03:54

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Вести.Ru02:37
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В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

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"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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RT на русском 10:51
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Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело против Егора Жукова

Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность своего студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме в рамках «дела 27 июля».
РБК 11:34
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
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«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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В России под отзыв попали 36 машин BMW

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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

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Ксения Собчак показала, как 2-летний сын поздравил ее с днем рождения

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Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
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Теннис

Стали известны соперники Медведева на итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев на итоговом турнире ATP сыграет в одной группе с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, представителем Германии Александром Зверевым и греком Стефаносом Циципасом.
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Комиссия запретила Ковалеву драться до января

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«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

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Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании

"Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе, подписанном Владимиром Путиным.
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