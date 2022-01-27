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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов

Рынок российских акций продолжает рост, отыгрывая сильное падение предыдущих дней.
Коммерсантъ
Индекс РТС
 поднялся до 1 424,83 пункта (+7,58%).
Коммерсантъ
Доллар опустился до 77,78 рубля (-1,64 рубля).
Финмаркет
Лидируют в росте акции "Газпрома" (+6,7%), расписки TCS Group (+6,4%), бумаги "Роснефти" (+5,7%), Сбербанка (+5,7% и +4,9% "префы"), "РусГидро" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+4,3%), ВТБ (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Татнефти" (+3,5%), "НЛМК" (+3,3%), "ММК" (+3,1%), "Яндекса" (+3,1%), АФК "Система" (+3%).
Интерфакс

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