КоммерсантъИндекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктовРынок российских акций продолжает рост, отыгрывая сильное падение предыдущих дней.КоммерсантъИндекс РТС поднялся до 1 424,83 пункта (+7,58%).КоммерсантъДоллар опустился до 77,78 рубля (-1,64 рубля).ФинмаркетЛидируют в росте акции "Газпрома" (+6,7%), расписки TCS Group (+6,4%), бумаги "Роснефти" (+5,7%), Сбербанка (+5,7% и +4,9% "префы"), "РусГидро" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+5,2%), "НОВАТЭКа" (+4,3%), ВТБ (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), "Татнефти" (+3,5%), "НЛМК" (+3,3%), "ММК" (+3,1%), "Яндекса" (+3,1%), АФК "Система" (+3%).ИнтерфаксЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаИзвестияЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняРБК ИнвестицииНародные новостиНовый ДеньПодробнее о событииДолларовый индекс РТС вырос более чем на 7%Ведомостивчера в 10:05Российский рынок акций вырос вслед за бумагами «Газпрома» и СбербанкаПРАЙМвчера в 12:32Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 21 январяРИА Новостивчера в 09:16Долларовый индекс РТС растет более чем на 6%ТАССвчера в 08:09Акции ускорили рост на заявлениях МИД РФ о ситуации вокруг УкраиныИнтерфаксвчера в 08:02Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктовКоммерсантъвчера в 09:00Фондовый рынок РФ перешел к ростуИА Красная Веснавчера в 10:44Показать ещёОценить2Поделиться