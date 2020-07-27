Финансы
РБКИндекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля
Индекс Московской биржи вырос на 0,29%, до 2893,19 пункта по состоянию на 10:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Гаджеты
Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone
Уязвимость процессоров смартфонов и планшетов Apple позволяет взломать устройства производителя, сообщило агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.
ФАН 04:27
Финансы
Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
Lenta.ru 03:46
Армия и оружие
В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике
Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
Экономика
«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%
"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
ТАСС 26 июля в 21:02
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
Общество
В России планируют ввести обязательную регистрацию собак
Депутаты готовят законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак.
НТВ вчера в 22:48
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Общество
Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
За сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса
В Татарстане за сутки выявили 32 новых случая заражения COVID-19: все контактные, сообщает оперштаб республики.
Республика Татарстан 03:55
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса
Пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета.
Православие и Мир вчера в 03:02
Политика
В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР
Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
REGNUM 02:59
Происшествия
Осужденный за мошенничество транссексуал сделал признание по поводу тюрьмы
Приговор транссексуалу Назару Гулевичу, который Савеловский суд вынес 27 июля сам осужденный считает смертельным.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Футбол
Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Политика
Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»
Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Политика
Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду
По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста вчера в 03:48
Единоборства
Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера
Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46