Финансы

РБКРБКИндекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

Индекс Московской биржи вырос на 0,29%, до 2893,19 пункта по состоянию на 10:46 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта.
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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 28 июля в коридоре 1255-1280 пунктов

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Рынок акций России растет, индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов впервые с февраля

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Взгляд.ру03:16

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

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Российский фондовый рынок открылся ростом индексов на 0,4-0,7%

Финмаркет03:04
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Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

Уязвимость процессоров смартфонов и планшетов Apple позволяет взломать устройства производителя, сообщило агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.
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Финансы

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
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Армия и оружие

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
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Экономика

«Русал» сообщил о падении мирового спроса на алюминий на 6,6%

"За первую половину 2020 года мировой спрос на первичный алюминий сократился на 6,6% в годовом выражении - до 30,3 млн тонн", - отмечается в документе.
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Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Газета.Ru 03:19
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Общество

В России планируют ввести обязательную регистрацию собак

Депутаты готовят законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак.
НТВ вчера в 22:48
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
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Общество

Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
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Общество

Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря

Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
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Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Общество

За сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса

В Татарстане за сутки выявили 32 новых случая заражения COVID-19: все контактные, сообщает оперштаб республики.
Республика Татарстан 03:55
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Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура»

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.
LiveResult.Ru 03:52
Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Здоровье

Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса

Пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета.
Православие и Мир вчера в 03:02
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Политика

В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
REGNUM 02:59
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Происшествия

Осужденный за мошенничество транссексуал сделал признание по поводу тюрьмы

Приговор транссексуалу Назару Гулевичу, который Савеловский суд вынес 27 июля сам осужденный считает смертельным.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
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Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Политика

Прекратило работу генконсульство США в китайском Чэнду

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И в эфире Центрального китайского телевидения, некоторые сотрудники генконсульства США в Чэнду ведут деятельность, несовместимую с должностью дипломатов.
МонаВиста вчера в 03:48
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Единоборства

Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера

Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
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Армия и оружие

В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
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