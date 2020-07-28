Финансы
РБКИндекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля
Максимальное значение в ходе сессии составило 2907,03 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,05% — до 1266,74 пункта. Российский рынок акций растет вслед за мировыми торговыми площадками.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Государственной думе Российской Федерации было одобрено продление денежных выплат по 10 000 рублей на ребенка в августе месяце.
SMINEWS 17:11
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
Эхо Москвы 05:05
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
Политика
Украина пожаловалась в ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением морского парада в Севастополе в честь дня Военно-морского флота.
Lenta.ru 22:57
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Новые автомобили 22:47
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Общество
Собчак сможет закрыть сделку по покупке крабового бизнеса
Сахалинский областной суд 16 и 20 июля отменил решения Южно-Сахалинского городского суда об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» и о продлении этого ареста до 15 августа.
Ведомости 15:56
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Политика
В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае
Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
Национальная служба новостей 12:27
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости 15:22
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».
RT на русском 20:51
Энергетика
Китай уменьшил объемы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
Общество
В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»
В Хабаровске по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (нарушение правил собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на восемь суток арестовали Ростислава Буряка.
РБК 09:24
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
Здоровье
Диабет увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз
Диабетики, заболевшие коронавирусной инфекцией, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от Covid-19.
Новый День вчера в 01:43