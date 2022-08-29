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Индекс Мосбиржи приблизился к 2300 пунктам

В частности, падение может спровоцировать информация, что компания не запустит "Северный поток" после планового ТО последней работающей турбины.
Finam.Ru
"Северсталь", регулярно бывавшая в аутсайдерах, взлетела вчера на 3,7% на информации о досрочном погашении в рублях выпуска еврооблигаций.
Finam.Ru
Не очень верится в дальнейший рост "Аэрофлота", который вчера отыгрывал решение властей выделить еще 50 млрд руб на спасение компании.
Finam.Ru
Сегодня рынок акций попробует продолжить рост, однако вероятность небольшой коррекции велика: Индекс МосБиржи вчера закрылся в зоне промежуточного сопротивления, а нефть с утра слабо дешевеет.
АК&М
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