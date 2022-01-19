Основной для российского фондового рынка индекс Московской биржи, отмечает РБК, утром потерял более 2%. Накануне рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и утратил весь рост прошлого года.
Компания "Яндекс" покупает технологическую платформу сервиса eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах.
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не думает, что экс-президент страны Нурсултан Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам в стране, но расследование покажет, сообщает портал Euractiv.