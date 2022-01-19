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Индекс Мосбиржи продолжил снижение на открытии торгов

Российский рынок акций продолжил падение на утренних торгах 19 января.
Lenta.ru
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск снижается на 0,9%, до 3298,94 пункта.
ПРАЙМ
Основной для российского фондового рынка индекс Московской биржи, отмечает РБК, утром потерял более 2%. Накануне рынок пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и утратил весь рост прошлого года.
Инвест-Форсайт
Российский фондовый рынок падает несколько дней подряд на фоне роста геополитической напряженности.
Lenta.ru

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Российский рынок акций вырос на 2% после утреннего падения
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Российский рынок акций прибавляет 3%, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400
ПРАЙМ03:37
Рублевый индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился более чем на 2%
РБК02:18
Нисходящая динамика российских индексов может продолжиться
Finam.Ru01:29
Индекс Мосбиржи продолжил снижение на открытии торгов
Коммерсантъ00:46
Рынок российских акций в начале основных торгов вырос на 2% после утреннего провала
РИА Новости02:49
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% после обвала накануне
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