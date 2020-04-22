Экономика
Взгляд.руИндекс Мосбиржи снизился на открытии торгов
По данным на 10.01 индекс Мосбиржи терял 0,4% и достигал отметки в 2478,03 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1007,08 пункта, передает ТАСС.
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Авто
Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
iReactor вчера в 15:11
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Наука
Швейцарцы хотят начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре
Российские биологи из МГУ еще в середине марта предложили использовать в качестве платформы для антигена вирус табачной мозаики и уже разрабатывают свою вакцину, а, например, в Израиле на днях запатентовали дизайн вакцины с использованием RBD — после того, как был расшифрован геном коронавируса, рецептор-связывающий домен уже не является ни для кого секретом.
Популярная механика вчера в 14:05
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Энергетика
Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост и уже увеличиваются на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 00:41
Игры
СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X
Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru вчера в 12:03
Наука
В Китае оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Противовирусный препарат «Арбидол» и комбинация «Лопинавир/Ритонавир» не являются эффективными средствами для лечения больных с легкой или средней формами коронавируса.
URA.Ru вчера в 19:57
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 21 апреля в 06:53
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс вчера в 18:59
Общество
Жителям Вологодской области разрешили выезжать на дачи
В Вологодской области жителям разрешили выезжать на собственные дачи, но с соблюдением ряда условий.
DP.RU вчера в 15:19
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
Общество
Россиянам раскрыли план действий при уменьшении зарплаты работодателем
Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов.
ФедералПресс вчера в 20:17
Общество
Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве
10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
Взгляд.ру вчера в 08:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFТС) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК + в марте попасть к трейдерам раньше времени.
РБК вчера в 23:33
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
Наука
Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад
Дилетант 21 апреля в 05:29
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру вчера в 08:21
Здоровье
Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ
Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 13:52
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54