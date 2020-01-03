Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС11:26

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

Аргументы и Факты12:10

«Рынок — существо вообще без памяти». На Московской бирже индекс обновил исторический максимум

BFM.ru08:03

Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Российская газета00:00

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20
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Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 09:30
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Взгляд.ру 10:16
Политика

В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Взгляд.ру 06:32
Общество

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 22:29
Происшествия

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Вести.Ru 10:59
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru вчера в 02:54
Спорт

Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».
REGNUM 10:36
Армия и оружие

Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
РЕН ТВ 03:05
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 11:45
Общество

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею

На сайте телеканала НТВ, который вёл трансляцию шоу «Новогодний миллиард», уточняется, что победителем 1316-го тиража лотереи «Русское лото» стал «житель Москвы, купивший билет с номером 131626314944».
Говорит Москва 01 января в 09:36
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Шоу-бизнес

Екатерина Колисниченко показала фото с мужем

Instagram Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко перестала скрывать мужа.
РЕН ТВ 08:58
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Поклонскую возмутили «петросяновские каламбурчики» и «муси-пуси» по ТВ

РИА Новости 11:05
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Политика

Центризбирком Латвии отказал в референдуме о русском языке в школах

Центральная избирательная комиссия Латвии не поддержала инициативу партии «Новое согласие» о сборе подписей за проведение референдума о внедрении в школах обучения не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском.
News.ru 10:30
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru 06:26
Гаджеты

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Российская газета 12:09
Теннис

ATP Cup. Медведев и Хачанов выиграли парную встречу у итальянцев

Вести.Ru 11:12
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Футбол

Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»

Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 11:02
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
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