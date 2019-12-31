Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС11:26

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

Аргументы и Факты12:10

«Рынок — существо вообще без памяти». На Московской бирже индекс обновил исторический максимум

BFM.ru08:03

Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Российская газета00:00

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ02:34

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

Профиль 11:00
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Кино

Фильм «Вторжение» Бондарчука вышел в российский прокат

В кинотеатрах появился сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука под названием «Вторжение».
NewInform 01 января в 12:23
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

РБК 05:20
Авто

Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто

ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:22
Армия и оружие

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru 13:07
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Усманов раскрыл своих возможных наследников

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
РБК 11:37
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

RT на русском 13:25
Гаджеты

Samsung представил новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Здоровье

В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии

В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь, пишет газета «Аргументы и факты».
МИР 24 вчера в 17:50
Футбол

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год

ГЛАС.RU вчера в 23:58
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Экономика

Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Росбалт 04:41
Авто

В 2020 году появится новая генерация Mitsubishi Outlander

Кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения будет представлен во второй половине 2020 года.
RuNews24.ru 01 января в 08:43
Футбол

Жардим рассказал, как был уволен из «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, почему покинул клуб. Сейчас команду возглавляет испанец Роберт Морено.
Bookmaker-ratings.ru 03:47
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

Убит один из самых влиятельных представителей исламского мира: кто такой генерал Сулеймани

Касем Сулеймани был известен как один из самых влиятельных представителей исламского мира.
НТВ 09:53
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Космос

Астрономы узнали правду о загадочном гало рядом с Землей

Специалисты изучили сделанные телескопом снимки, а также провели несколько специальных исследований, после чего узнали правду о загадочном явлении в виде облака антиматерии в окрестностях Солнечной системы - нейтронная звезда Геминга расположена на расстоянии 815 световых лет от Земли.
Shraibikus News 31.12.19 в 09:42
Политика

Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Политическая Экспертиза 14:13
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Технологии

Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
iXBT.com 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное