Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС11:26

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Коммерсантъ04:23

На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

Аргументы и Факты12:10

«Рынок — существо вообще без памяти». На Московской бирже индекс обновил исторический максимум

BFM.ru08:03

ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ14:24

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру02:16
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Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала Сулеймани

Как пишет агентство Tasnim, Каани был назначен вместо генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате операции США в Ираке.
RT на русском 07:50
Политика

Зариф заявил о жестком ответе МИД Ирана на послание США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран жестко отреагировал на послание Соединенных Штатов, переданное посольством Швейцарии Тегерану.
Слово и Дело 14:14
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Прекращение поставок российской нефти в Белоруссию связано с требованием Минска снизить контрактную цену на топливо, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли.
РБК 14:12
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости вчера в 09:36
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru 12:50
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Происшествия

Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов

Дни.ру 10:21
Армия и оружие

США дополнительно отправят три тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединённых Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
News.ru 13:24
Армия и оружие

ВСУ перебросили артиллерию к границе ЛНР у Счастья

Украинские вооруженные формирования перебросили артиллерию к линии соприкосновения в ЛНР у Счастья.
ИА Новороссия 06:11
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
РИА Новости вчера в 07:45
Общество

Усманов назвал своих возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Известия 14:21
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:27
Игры

PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
OAnews 05:40
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Переговоры с Россией завершатся с ближайшее время. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.
Piter.tv 01 января в 04:13
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Энергетика

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети

Видео с гуляющими «щекастыми пупсами», как Лизу и Гарри назвали фанаты, произвело настоящий фурор в Сети.
7Дней.ру вчера в 15:00
Общество

Похолодание придет в Москву на следующей неделе

Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
Москва 24 12:10
Культура

Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Piter.tv 05:02
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03:19
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