Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
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Торги на Московской бирже начались с нового максимума

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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

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Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

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Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

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На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

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Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

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Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Lenta.ru 09:08
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
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Сборная России прошла в полуфинал на МЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию

Радио Sputnik вчера в 09:18
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Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 09:30
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъ 17:08
Политика

Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.
РБК 18:17
Футбол

Жардим объяснил свою отставку из «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Матч ТВ 03:01
Гаджеты

Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

Актуальные Новости вчера в 09:36
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости 18:38
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Армия и оружие

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру 17:55
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия

Наш Брянск.Ru 08:29
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01 января в 01:29
Общество

Усманов назвал возможных наследников

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Политика

В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru вчера в 04:35
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Армия и оружие

Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Известия 18:31
Политика

Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев

Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
ANNA-News 14:06
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa 01 января в 05:15
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru 14:41
Общество

Польские школьники показали танец на тему Освенцима

ФАН вчера в 22:08
Космос

Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки

Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
ТАСС 01 января в 06:37
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
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Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Кино

Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»

Российская газета 16:13
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

РИА Новости 10:35
Космос

Исследователи приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны

Суть событий 10:36
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