Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Политика Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.

Экономика Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Общество Усманов назвал возможных наследников Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.

Политика В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Общество Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».

Политика Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».