Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
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Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Хоккей
Сборная России прошла в полуфинал на МЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Политика
Белый дом предостерег Ирак от вывода войск США
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предостерег Ирак от неблагоприятных решений о дальнейшем присутствии американских войск в стране.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Армия и оружие
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Общество
Усманов назвал возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Политика
В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Армия и оружие
Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом
Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Политика
Приемник Сулеймани обещает завалить Ближний Восток трупами американцев
Приемник Касема Сулеймани генерал КСИР Исмаил Каани заявил сегодня следующее: «Мы обращаемся ко всем, наберитесь терпения и вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку».
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Общество
Польские школьники показали танец на тему Освенцима
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 43.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Кино
Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
Космос