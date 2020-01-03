Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Навстречу выборам и ставкам

Коммерсантъ14:13

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАССвчера в 11:26

Мечта инвестора: 2019 год стал лучшим для вложений

News.ruвчера в 03:30

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ruвчера в 02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.рувчера в 02:16

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМвчера в 02:34

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегоднявчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество

Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии

Название «закон о домашнем насилии» выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев», поэтому его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи», заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
РБК 16:29
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Политика

Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака

В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
РБК 17:31
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru 04:09
Хоккей

Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
Чемпионат 13:46
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт вчера в 04:20
Хоккей

Малкин отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал МЧМ-2020

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на победу молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
RT на русском 17:01
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

Вести.Ru 11:59
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Автоновости дня 09:44
Технологии

Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
iXBT.com 16:03
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

RT на русском 16:25
Хоккей

Самсонов стал первым вратарём в НХЛ, который выиграл 8 матчей кряду

"Каролина" потерпела домашнее поражение от "Вашингтона" в рамках регулярного чемпионата НХЛ 3:4. Первой звездой матча был признан 22-летний российский вратарь гостей Илья Самсонов, которому удалось отразить 38 бросков.
Sport.ru 02:29
Гаджеты

Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Astera 02 января в 10:10
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Культура

Президент Туркменистана поработал диджеем на новогоднем корпоративе

Радио Комсомольская правда 09:11
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Футбол

СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе

«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 07:21
Здоровье

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК вчера в 06:19
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 10:34
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai

Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Что происходит 11:07
Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Autosport.com.ru 10:31
Общество

Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае

ТАСС 15:38
Происшествия

Автомобилист сбил пешеходов на тротуаре в Москве

Известия 15:52
Авто

Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера

Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Автоновости дня 07:42
Происшествия

При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
RT на русском 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное