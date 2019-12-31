Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Навстречу выборам и ставкам

Коммерсантъ14:13

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАССвчера в 11:26

Мечта инвестора: 2019 год стал лучшим для вложений

News.ruвчера в 03:30

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ruвчера в 02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.рувчера в 02:16

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМвчера в 02:34

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегоднявчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня 04:26
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Известия 12:20
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Здоровье

Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
RT на русском 06:08
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Армия и оружие

В США поставили морскую пехоту России на второе место в мире

Российский Диалог вчера в 03:06
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru 15:40
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Армия и оружие

Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
ТАСС 15:54
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Происшествия

Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации

РИА Новости 08:07
Космос

В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
REGNUM 04:15
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro 02 января в 00:17
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Политика

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ФАН вчера в 00:36
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru 02 января в 12:30
Шоу-бизнес

Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым

Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Woman.ru 11:58
Экономика

Центробанк начал брать плату за использование Системы быстрых платежей

Комиссия, которую Центробанк начал c 1 января взимать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя за использование Системы быстрых платежей составляет в зависимости от суммы операции от 5 копеек до 3 рублей.
BFM.ru 01 января в 18:59
Шоу-бизнес

У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
Life.ru 11:03
Культура

Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 вчера в 12:30
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Космос

Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года

Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Популярная механика 31.12.19 в 01:16
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Энергетика

Россия и Беларусь договорились о поставках нефти

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума.
Союзное Вече 07:36
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное