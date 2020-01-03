Экономика
ТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
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Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Общество
Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян
Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Армия и оружие
Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Футбол
Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Авто
Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Происшествия
Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед
На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА "Новости" представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Культура
Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Кино
Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»
Ранее Юрий Эдуардович опубликовал свое новое стихотворение, позиционируя его как произведение для декламации со стульчика.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком
Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Фигурное катание
Тотьмянина поблагодарила Медведеву и Авербуха за новое ледовое шоу
Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина поблагодарила Илью Авербуха и Евгению Медведеву за новое ледовое шоу «Волшебник страны Оз».
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Поклонская выразила готовность стать послом России на Украине
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что готова поехать в Киев и работать там послом России.