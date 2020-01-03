Экономика

ТАССТАССИндекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Что будет влиять на фондовые индексы и российскую валюту

Коммерсантъвчера в 14:13

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

ТАСС03 января в 11:26

Рынок РФ открыл первые торги года новым максимумом по индексу МосБиржи

Finam.Ru03 января в 02:20

Фондовые торги в России открылись в плюсе

Банки.ру03 января в 02:16

Рынок акций РФ ускорил рост по основным индексам

ПРАЙМ03 января в 02:34

На Московской бирже вновь обновлен исторический максимум

Аргументы и Факты03 января в 12:10

Открытие торгов Мосбиржи вызвало резкий рост индекса IMOEX

Экономика сегодня03 января в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv 03 января в 10:18
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Общество

Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян

Синоптики рассказали об аномальном тепле, которое установится на территории России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru вчера в 11:30
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Футбол

Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Бомбардир.ру вчера в 08:28
Авто

Kia запретила продавать новый седан Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Происшествия

Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли

Lenta.ru 07:04
Происшествия

Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед

На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА "Новости" представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Газета.Ru 05:19
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Культура

Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
News.ru 06:34
Авто

Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети

Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
ГЛАС.RU 05:31
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

Ранее Юрий Эдуардович опубликовал свое новое стихотворение, позиционируя его как произведение для декламации со стульчика.
Российская газета 05:56
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В Приморье взяли на контроль инцидент с избиением матери с ребенком

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки из-за конфликта в клинике Уссурийска, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Виолетта Дорожкина.
РИА Новости 06:35
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Российская газета вчера в 13:26
Фигурное катание

Тотьмянина поблагодарила Медведеву и Авербуха за новое ледовое шоу

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина поблагодарила Илью Авербуха и Евгению Медведеву за новое ледовое шоу «Волшебник страны Оз».
Нева Спорт 02 января в 10:00
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 02:57
Общество

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
РБК 02:51
Политика

Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Известия 05:15
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 03 января в 02:22
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета 03 января в 02:54
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском вчера в 17:25
Политика

Поклонская выразила готовность стать послом России на Украине

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что готова поехать в Киев и работать там послом России.
News.ru 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное